Украинский военный посчитал бесполезным обращаться к Зеленскому с просьбой об обмене

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гарбуз заявил, что хотел бы вернуться на Украину, однако он считает бесполезным обращаться с просьбой обменять его к президенту страны Владимиру Зеленскому. Слова солдата приводит ТАСС.

«Хотел бы вернуться на Украину. Мне кажется, [обращаться] бесполезно, — сказал Гарбуз, но все-таки огласил свою просьбу. — Зеленский Владимир Александрович, прошу Вас, обменяйте меня, пожалуйста».

Ранее другой пленный Петр Клемышевский заявил, что лучше останется в российской тюрьме, чем вернется на Украину.