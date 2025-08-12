Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 12 августа 2025Бывший СССР

Украинский военный посчитал бесполезным обращаться к Зеленскому с просьбой об обмене

Пленный из ВСУ Гарбуз: Обращаться с просьбой об обмене к Зеленскому бесполезно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гарбуз заявил, что хотел бы вернуться на Украину, однако он считает бесполезным обращаться с просьбой обменять его к президенту страны Владимиру Зеленскому. Слова солдата приводит ТАСС.

«Хотел бы вернуться на Украину. Мне кажется, [обращаться] бесполезно, — сказал Гарбуз, но все-таки огласил свою просьбу. — Зеленский Владимир Александрович, прошу Вас, обменяйте меня, пожалуйста».

Ранее другой пленный Петр Клемышевский заявил, что лучше останется в российской тюрьме, чем вернется на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

    Глава Пентагона допустил свое присутствие на встрече Трампа и Путина

    Британский аналитик обвинил Зеленского в желании сорвать переговоры Трампа и Путина

    Украинский военный посчитал бесполезным обращаться к Зеленскому с просьбой об обмене

    Названы возможные пункты дорожной карты по украинскому урегулированию

    В России предложили увеличить декретные

    В США оценили вероятность снятия санкций с России после встречи Путина и Трампа

    Девушка жестоко отомстила приславшему ей непристойные фото в мессенджере поклоннику

    На Украине объяснили отказ Трампа пригласить Зеленского на Аляску

    В Госдуме назвали Зеленского главной преградой мирного урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости