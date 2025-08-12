Экономика
14:41, 12 августа 2025

Умер экс-гендиректор «Уралкалия»

Экс-гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий» и экс-депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

Должность в ПАО Осипов занимал с 2013 по 2020 год, а развитию отрасли, работая с середины 90-х годов прошлого века на руководящих позициях в химпроме, он посвятил более 20 лет, отметили в компании.

Знания, богатый опыт организации производства и владение современными управленческими технологиями позволили Осипову вывести предприятие на качественно новый уровень развития, прокомментировали в «Уралкалии».

По данным «Коммерсанта», бывший топ-менеджер, работавший в том числе гендиректором «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

