В ДНР раскрыли подробности перерезания трассы у Красноармейска

Кимаковский: ВС России перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем

Российские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем, заблокировав подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

Он подчеркнул, что бойцы армии России вышли к Новоалександровке и Шевченко, где им удалось занять шахтоуправление. Кроме того, они смогли блокировать украинских военных в районе террикона.

«Они дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко, в обход Родинского, где наши освободили шахтоуправление и блокировали противника в районе Террикона», — сказал Кимаковский

Ранее стало известно, что российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье. Отмечается, что находившаяся в Доброполье группировка ВСУ оказалась в окружении.