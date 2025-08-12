Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 12 августа 2025Бывший СССР

В ДНР раскрыли подробности перерезания трассы у Красноармейска

Кимаковский: ВС России перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем, заблокировав подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

Он подчеркнул, что бойцы армии России вышли к Новоалександровке и Шевченко, где им удалось занять шахтоуправление. Кроме того, они смогли блокировать украинских военных в районе террикона.

«Они дошли до Новоалександровки и населенного пункта Шевченко, в обход Родинского, где наши освободили шахтоуправление и блокировали противника в районе Террикона», — сказал Кимаковский

Ранее стало известно, что российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье. Отмечается, что находившаяся в Доброполье группировка ВСУ оказалась в окружении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

    В России высказались о введении дресс-кода для учителей

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости