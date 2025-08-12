Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 12 августа 2025Россия

В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

Вассерман выступил против введения платного образования для детей мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против введения платного образования для детей мигрантов. Об этом он рассказал «Подъему», его слова приводит Telegram-канал издания.

12 августа в нижнюю палату внесли проект закона, который запрещает детям мигрантов получать бесплатное образование в российских школах.

Вассерман рассказал, что не одобряет таких мер и не поддержит законопроект. «Если мы такое сделаем, мы выведем этих детей мигрантов из правого поля и оставим их вне общественного надзора», — пояснил парламентарий. Кроме того, документ по своему смыслу противоречит сути русской цивилизации, заявил он.

Внесенный в Государственную Думу законопроект и раньше вызвал вопросы. Так, директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут указал на противоречие документа Конституции России. Он напомнил, что в основном законе государство гарантирует право на бесплатное образование не только россиянам, но и гражданам других стран.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Трое подростков забили мужчину камнями на пляже в Европе

    В Госдуме высказались об идее увеличить декретные выплаты

    В Госдуме отреагировали на планы изменить подход к домашнему заданию в школах

    Женщина помолилась над лотерейным билетом и выиграла 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости