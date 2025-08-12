В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против введения платного образования для детей мигрантов. Об этом он рассказал «Подъему», его слова приводит Telegram-канал издания.

12 августа в нижнюю палату внесли проект закона, который запрещает детям мигрантов получать бесплатное образование в российских школах.

Вассерман рассказал, что не одобряет таких мер и не поддержит законопроект. «Если мы такое сделаем, мы выведем этих детей мигрантов из правого поля и оставим их вне общественного надзора», — пояснил парламентарий. Кроме того, документ по своему смыслу противоречит сути русской цивилизации, заявил он.

Внесенный в Государственную Думу законопроект и раньше вызвал вопросы. Так, директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут указал на противоречие документа Конституции России. Он напомнил, что в основном законе государство гарантирует право на бесплатное образование не только россиянам, но и гражданам других стран.