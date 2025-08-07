В России указали на противоречие предлагаемого запрета для мигрантов Конституции

Минопросвещения: Запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит Конституции

Запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов противоречит Конституции России. На это указал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что согласно главному закону страны, право на бесплатное образование имеют в том числе и иностранцы. «Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — подчеркнул Реут.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о подготовке к внесению в нижнюю палату парламента обновленного законопроекта о запрете бесплатного обучения детей мигрантов в российских школах. Инициатива касается учащихся с 1 по 11 классы. Первый вариант проекта депутаты отклонили в июле.

Позже с подобной инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он заявил, что партия также готовит к внесению документ о запрете бесплатного образования для детей мигрантов, который коснется учеников 10-х и 11-х классов.

С 1 апреля в России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, по состоянию на 19 июня с заданиями справились лишь семь процентов несовершеннолетних, чьи родители подавали заявки о приеме в российские образовательные учреждения.