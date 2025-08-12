В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ опубликован насайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Проект подготовила межфракционная группа депутатов совместно с сенатором Совфеда Еленой Афанасьевой. Как следует из пояснительной записки, увеличение числа детей приезжих в российских школах привело к нехватке более 900 тысяч мест. Особенно этот дефицит ощущается в активно застраиваемых районах. «Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы», — подчеркнули авторы инициативы.

Они добавили, что недостаточное владение детьми мигрантов русским языком тормозит учебный процесс для остальных детей.

Парламентарии также предложили ограничить до трех число попыток для прохождения школьниками-иностранцами тестирования на знание русского языка, так как оно осуществляется на бесплатной основе за счет бюджетных средств.