Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 12 августа 2025Россия

В популярных российских колбасках обнаружили кишечную палочку

В Ростовской области в популярных колбасках обнаружили кишечную палочку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Ростовской области в популярных колбасках «Чевапчичи» Атяшевского мясокомбината обнаружили кишечную палочку. Информация об этом появилась в публичном паспорте проверки на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».

Как следует из описания выданного предостережения, при проведении испытаний образцов пищевой продукции колбаски «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser не соответствовали требованиям по микробиологическому показателю.

«Выявлены бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку нашли в трех блюдах из гипермаркета сети «Глобус» в Москве. Речь шла о салате «Столичный», смузи «Клубника — банан» и наборе роллов «Канада лайт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

    В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

    Алексей Чадов отсудил десятки миллионов у бывшего друга

    В США встревожились из-за российских «Гераней»

    В США предрекли Украине ужасную сделку

    Слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста и попал на видео

    Футболиста сборной России ограбили в Греции

    Порошенко сделал заявление о передаче территорий России

    Лавров поговорил с Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости