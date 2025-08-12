В популярных российских колбасках обнаружили кишечную палочку

В Ростовской области в популярных колбасках обнаружили кишечную палочку

В Ростовской области в популярных колбасках «Чевапчичи» Атяшевского мясокомбината обнаружили кишечную палочку. Информация об этом появилась в публичном паспорте проверки на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».

Как следует из описания выданного предостережения, при проведении испытаний образцов пищевой продукции колбаски «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser не соответствовали требованиям по микробиологическому показателю.

«Выявлены бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку нашли в трех блюдах из гипермаркета сети «Глобус» в Москве. Речь шла о салате «Столичный», смузи «Клубника — банан» и наборе роллов «Канада лайт».