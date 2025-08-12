Россия
10:21, 12 августа 2025Россия

В трех блюдах из гипермаркета крупной сети в Москве нашли опасные бактерии

Shot: Кишечную палочку нашли в салате, смузи и роллах из гипермаркета «Глобус»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В трех блюдах из гипермаркета сети «Глобус» в Москве обнаружили кишечную палочку. Об этом пишет «Shot проверка» в соцсети «ВКонтакте».

Пробы отобраны в феврале в магазине на улице Широкой. Проверку на опасные бактерии не прошли салат «Столичный», смузи «Клубника — банан» и набор роллов «Канада лайт». Изготовителем всех блюд является ООО «Гиперглобус».

Как пишет канал, именно в этом магазине в ноябре 2024 года журналисты в ходе расследования выяснили, что микробиологическим нормам не соответствует половина исследованных образцов продукции. В мае суд оштрафовал гипермаркет на 700 тысяч рублей, однако «Глобус» с решением не согласился и подал апелляцию.

Ранее жительница Подмосковья купила в магазине «Глобус» подгузники, в которых нашла личинки. Насекомых женщина сняла на видео. Ими оказались ковровые кожееды, которые кусаются и способны вызывать аллергию, а также являются переносчиками бактерий и яиц глистов.

    Все новости