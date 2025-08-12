Экономика
13:33, 12 августа 2025Экономика

В России предложили ввести базовый доход

Бабаков: Достичь базового дохода можно изменением кредитно-денежной политики
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России предложили ввести базовый доход. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, депутат фракции "Справедливая Россия – За Правду" Александр Бабаков, его цитирует ТАСС.

На посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями граждан пресс-конференции депутат заявил, что достичь универсальных выплат гражданам можно при кардинальном изменении кредитно-денежной политики в России, так как технологический суверенитет нельзя обеспечивать дешевой оплатой труда.

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — высказался Бабаков.

Концепция базового дохода подразумевает регулярные выплаты гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения. Они позволят достичь улучшения демографии, комфортной среды обитания, решения инфраструктурных проектов и социальной защищенности, пояснил парламентарий.

Большая часть россиян (56 процентов) поддерживает идею безусловного базового дохода. Концепцию чаще одобряют мужчины, чем женщины (59 процентов против 52 процентов) и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (59 процентов). Молодежь (25-34 лет), а также россияне старше 45 лет выступают за безусловные выплаты реже (55 процентов и 56 процентов соответственно). По мнению опрошенных, удовлетворение базовых потребностей поможет им развиваться.

