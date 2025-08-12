Бывший СССР
В России раскрыли один из сценариев наступления под Красноармейском

Российские войска могут наступать на Павлоград после прорыва у Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска после прорыва у Красноармейска (украинское название — Покровск) могут начать наступать в сторону Павлограда в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Как отметили авторы канала, в Киеве готовятся к наступлению российских войск на Славянск и Краматорск. При этом продвижение к Павлограду приведет к тому, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сломается» сразу по двум направлениям: часть украинских войск окажется замкнута в кольце вокруг Краматорска и Славянска без снабжения, в то время как российская ударная группировка получит возможность выйти к Павлограду и создать угрозу тылу ВСУ в Днепропетровской области.

«Для украинского командования это почти шах и мат: растянуть оборону на оба направления без критических потерь уже нереально, а выход РФ на Павлоград фактически обрушит всю линию восточного фронта», — говорится в сообщении.

«Военная хроника» назвала сложившуюся ситуацию «редким окном возможностей» для России. Авторы канала также отметили, что нанести такой удар будет сложно, однако для его реализации складываются благоприятные условия.

Ранее на Украине заявили, что российские войска совершили прорыв в районе Красноармейска. Подразделениям армии России удалось занять позиции, продвинувшись на десять километров вглубь обороны ВСУ.

