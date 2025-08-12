Россия
18:09, 12 августа 2025Россия

В России заявили о начале критических для всей спецоперации боев

Политолог Марков: Разворачивающиеся в ДНР бои могут иметь критическое значение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разворачивающиеся в Донецкой народной республике (ДНР) бои могут иметь важное значение для всей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как отметил эксперт, некоторые военные аналитики заявляют, что прорыв российских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск может составлять до 18 километров.

Там сейчас разворачиваются бои, которые могут иметь критическое значение для всей украинской военной кампании

Сергей Марков

Ранее ведущий блог под псевдонимом Condottiero бывший вагнеровец жестко высказался о мирных переговорах с Украиной. Владимира Зеленского он назвал трупом и отметил, что с трупами бессмысленно вести диалог.

