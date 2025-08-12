В России заявили о начале критических для всей спецоперации боев

Политолог Марков: Разворачивающиеся в ДНР бои могут иметь критическое значение

Разворачивающиеся в Донецкой народной республике (ДНР) бои могут иметь важное значение для всей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как отметил эксперт, некоторые военные аналитики заявляют, что прорыв российских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск может составлять до 18 километров.

Там сейчас разворачиваются бои, которые могут иметь критическое значение для всей украинской военной кампании Сергей Марков

