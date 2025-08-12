Интернет и СМИ
21:23, 11 августа 2025

В российском регионе приостановили работу мобильного интернета

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Республике Коми приняли решение временно ограничить работу мобильного интернета, чтобы защитить инфраструктуру и обеспечить стабильность работы важных объектов. Об этом сообщило Минцифры региона.

В ведомстве подчеркнули, что это плановая превентивная мера. «Все системы связи функционируют в штатном режиме, а временные ограничения введены исключительно в профилактических целях», — сказал министр цифрового развития и связи региона Денис Мчедлишвили.

Жителям Коми на время действия ограничений предложили использовать Wi-Fi для доступа в интернет. Отмечается, что звонки и SMS работают в обычном режиме без перебоев.

Ранее аналогичные ограничения вводились в Пензенской области.

