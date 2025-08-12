Мир
02:38, 12 августа 2025

В США оценили вероятность снятия санкций с России после встречи Путина и Трампа

Экс-помощник Буша Грэм: Снятие части санкций с России возможно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Заслуженный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша – младшего по РФ и Евразии Томас Грэм в беседе с «Известиями» оценил вероятность снятия части санкций с России после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он уточнил, что конкретика будет зависеть от итогов беседы и плана урегулирования. Политик добавил, что снять все ограничения сразу невозможно, поскольку глава Белого дома не может сделать это самостоятельно, требуется одобрение конгресса.

«Поэтому это будет сложный процесс. Однако снятие санкций в ответ на конкретные действия со стороны России возможно. Речь может идти, например, о персональных ограничениях», — пояснил Грэм.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России. «Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — подчеркнула она.

