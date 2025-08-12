Мир
19:51, 12 августа 2025Мир

В США предрекли Украине ужасную сделку

Дипломат Фрид: Трамп может заключить ужасную сделку по Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «заключить ужасную сделку» по Украине. Об этом заявил бывший высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид, передает агентство Reuters.

«Есть основания опасаться, что Трамп поддастся Путину и заключит ужасную сделку за счет Украины», — отметил эксперт.

Уточняется, что, по мнению аналитиков, президент Соединенных Штатов может просто заключить двусторонние соглашения по энергетическому освоению Арктики и контролю над вооружениями, оставив украинский вопрос за скобками.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа паникует из-за будущей встречи Путина и Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. По его словам, мир Европейского союза (ЕС) рушится.

    Все новости