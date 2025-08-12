Филиппо: Европа паникует из-за будущей встречи Путина и Трампа

Европа паникует из-за будущей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом написал политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«После объявления о проведении саммита между Путиным и Трампом на Аляске ЕС находится в состоянии всеобщей паники! Европа разрывает себя на части (...) лихорадочно штампует пресс-релизы, ходит кругами, бушует: ее мир рушится», — отметил глава партии.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по территориям меняется из-за фронта и ситуации на нем. При этом сам политик сообщал, что проведет встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако он не смог назвать дату переговоров и конкретные сроки.