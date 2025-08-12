Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:36, 12 августа 2025Интернет и СМИ

В США рассказали об игнорировании Трампом одного заявления Зеленского

NYT: Трамп отмахнулся от слов Зеленского о нежелании уступать территории
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможном обмене территорий в ходе урегулирования на Украине, отмахнулся от одного заявления главы республики Владимира Зеленского. Как рассказала американская газета The New York Times (NYT), политик проигнорировал слова коллеги о нежелании допускать такие уступки.

«Трамп напомнил, что он планирует договориться о, как он выразился, "обмене землями", и отмахнулся от заявлений, сделанных на выходных украинским президентом Владимиром Зеленским, что Конституция [Украины] запрещает ему отдавать территории», — говорится в материале.

В газете также обратили внимание, что глава США в ходе той же конференции не упомянул гарантии безопасности для Украины. Кроме того, Трамп не стал заверять, что Киев продолжит получать оружие, разведданные и другую помощь, заметили в NYT.

Материалы по теме:
«Аляска рождена как Русская Америка» Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
«Аляска рождена как Русская Америка»Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
8 августа 2025
Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским. О чем еще договорились США и Россия в ходе визита Уиткоффа в Москву?
Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским.О чем еще договорились США и Россия в ходе визита Уиткоффа в Москву?
6 августа 2025

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что американский президент «разгромил» Зеленского, не согласившись с его словами об обмене территориями. Он также заявил, что украинский лидер с самого начала препятствовал мирному урегулированию конфликта.

Перед этим в британском журнале The Spectator предположили, что возможная сделка России и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике была бы способна завершить конфликт на Украине. Соглашение было бы чрезвычайно выгодно обеим сторонам, добавили в издании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    Суд решил судьбу причастного к атакам украинских дронов на Курск россиянина

    В Китае выпустили поддельный iPhone 17

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Стоимость жилья в российских мегаполисах изменилась

    В России объяснили быструю подготовку встречи Путина и Трампа

    Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

    72-летнего россиянина придавило камнем в горах Казахстана

    Экс-президент Франции дал совет Трампу перед встречей с Путиным

    Китай оценил предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости