NYT: Трамп отмахнулся от слов Зеленского о нежелании уступать территории

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможном обмене территорий в ходе урегулирования на Украине, отмахнулся от одного заявления главы республики Владимира Зеленского. Как рассказала американская газета The New York Times (NYT), политик проигнорировал слова коллеги о нежелании допускать такие уступки.

«Трамп напомнил, что он планирует договориться о, как он выразился, "обмене землями", и отмахнулся от заявлений, сделанных на выходных украинским президентом Владимиром Зеленским, что Конституция [Украины] запрещает ему отдавать территории», — говорится в материале.

В газете также обратили внимание, что глава США в ходе той же конференции не упомянул гарантии безопасности для Украины. Кроме того, Трамп не стал заверять, что Киев продолжит получать оружие, разведданные и другую помощь, заметили в NYT.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что американский президент «разгромил» Зеленского, не согласившись с его словами об обмене территориями. Он также заявил, что украинский лидер с самого начала препятствовал мирному урегулированию конфликта.

Перед этим в британском журнале The Spectator предположили, что возможная сделка России и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике была бы способна завершить конфликт на Украине. Соглашение было бы чрезвычайно выгодно обеим сторонам, добавили в издании.