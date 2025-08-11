Интернет и СМИ
16:21, 11 августа 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

Spectator: Сделка России и США по Арктике может завершить конфликт на Украине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Stringer / Reuters

Возможная сделка России и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике была бы способна послужить ключом к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил британский журнал The Spectator.

Как сочли в издании, соглашение двух стран по Арктике может возродить энергетическое сотрудничество между двумя странами в захватывающих дух масштабах. Сделка была бы чрезвычайно выгодна обеим сторонам, а кроме того, могла бы стать подспорьем для окончания конфликта на Украине, говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
