В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

Spectator: Сделка России и США по Арктике может завершить конфликт на Украине

Возможная сделка России и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике была бы способна послужить ключом к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил британский журнал The Spectator.

Как сочли в издании, соглашение двух стран по Арктике может возродить энергетическое сотрудничество между двумя странами в захватывающих дух масштабах. Сделка была бы чрезвычайно выгодна обеим сторонам, а кроме того, могла бы стать подспорьем для окончания конфликта на Украине, говорится в материале.