На Западе рассказали о «лихорадочном» поведении Зеленского перед встречей Путина с Трампом

Bloomberg: Зеленский хочет избежать потери территорий после встречи на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский хочет избежать потери республикой территорий после встречи на Аляске глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявило западное информагентство Bloomberg.

Как утверждается в материале, Зеленский и европейские лидеры лихорадочно устраивают серии виртуальных совещаний в преддверии встречи Путина с Трампом. Цель таких мероприятий, указали в агентстве — разработать стратегию, которая позволила бы Киеву избежать ситуации, в которой ему придется согласиться с утратой значительной части восточных территорий.

В Bloomberg также добавили, что ряд лидеров европейских стран стремится поговорить с Трампом перед его встречей с Путиным.

Ранее турецкая газета Milliyet выразила мнение, что российский глава добьется желаемого им в отношении украинского конфликта еще до того, как встретится с Трампом. В издании также сравнили Путина с игроком в шахматы, который анализирует поведение каждого соперника.

Главы России и США встретятся 15 августа на Аляске. Как указал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ближайшие дни Москва и Вашингтон будут прорабатывать параметры встречи.