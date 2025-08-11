Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:02, 11 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о «лихорадочном» поведении Зеленского перед встречей Путина с Трампом

Bloomberg: Зеленский хочет избежать потери территорий после встречи на Аляске
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет избежать потери республикой территорий после встречи на Аляске глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявило западное информагентство Bloomberg.

Как утверждается в материале, Зеленский и европейские лидеры лихорадочно устраивают серии виртуальных совещаний в преддверии встречи Путина с Трампом. Цель таких мероприятий, указали в агентстве — разработать стратегию, которая позволила бы Киеву избежать ситуации, в которой ему придется согласиться с утратой значительной части восточных территорий.

В Bloomberg также добавили, что ряд лидеров европейских стран стремится поговорить с Трампом перед его встречей с Путиным.

Материалы по теме:
«Говорить можно только с США» В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
«Говорить можно только с США»В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
17 мая 2025
«США используют Кавказ в своей игре» У Трампа есть особые планы на Армению и Азербайджан. Чем это угрожает России?
«США используют Кавказ в своей игре»У Трампа есть особые планы на Армению и Азербайджан. Чем это угрожает России?
Сегодня

Ранее турецкая газета Milliyet выразила мнение, что российский глава добьется желаемого им в отношении украинского конфликта еще до того, как встретится с Трампом. В издании также сравнили Путина с игроком в шахматы, который анализирует поведение каждого соперника.

Главы России и США встретятся 15 августа на Аляске. Как указал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ближайшие дни Москва и Вашингтон будут прорабатывать параметры встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча на Аляске будет прохладной». Что известно о переговорах Путина и Трампа и какие сложности могут возникнуть?

    Путин подписал указ относительно формы российских военных

    Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

    Российский депутат отреагировала на объявление в розыск СБУ

    Запуск российской «Луны-27А» перенесли

    Заваленные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

    Под Москвой мужчина обманул родных ради ухода на СВО

    На Западе раскрыли цель встречи Путина и Трампа

    Омбудсмен нашла способ поправить финансовое положение студентов

    Саранча приземлилась на грудь Дженнифер Лопес во время концерта в Казахстане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости