Milliyet: Путин добьется желаемого еще до переговоров с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин добьется желаемого им в отношении украинского конфликта еще до того, как сядет за стол переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Такое мнение выразила турецкая газета Milliyet.

В материале поведение американского лидера сравнили со стратегией игрока в покер, который блефует, повышает ставки или идет ва-банк, а потом выходит из игры. Путина же турецкая газета назвала игроком в шахматы, который не верит в удачу и анализирует поведение каждого соперника.

Milliyet подчеркнула, что после встречи на Аляске в мире будут задаваться вопросом, чья позиция оказалась более выигрышной. «Следует изначально исходить из того, что Путин получил то, чего хотел, еще до того, как сел за стол переговоров», — отмечается в статье.

Газета добавила, что Трамп считает уступкой со стороны России тот факт, что она «не заняла всю Украину», тогда как европейские страны пытаются убедить американского президента не соглашаться на условия Москвы по украинскому конфликту.

9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что их встреча с российским главой Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. В Кремле подтвердили эту информацию. Как указал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ближайшие дни Москва и Вашингтон будут прорабатывать параметры встречи на Аляске.