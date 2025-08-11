Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:59, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Путину предрекли статус победителя на встрече с Трампом

Milliyet: Путин добьется желаемого еще до переговоров с Трампом на Аляске
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин добьется желаемого им в отношении украинского конфликта еще до того, как сядет за стол переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Такое мнение выразила турецкая газета Milliyet.

В материале поведение американского лидера сравнили со стратегией игрока в покер, который блефует, повышает ставки или идет ва-банк, а потом выходит из игры. Путина же турецкая газета назвала игроком в шахматы, который не верит в удачу и анализирует поведение каждого соперника.

Milliyet подчеркнула, что после встречи на Аляске в мире будут задаваться вопросом, чья позиция оказалась более выигрышной. «Следует изначально исходить из того, что Путин получил то, чего хотел, еще до того, как сел за стол переговоров», — отмечается в статье.

Материалы по теме:
«Говорить можно только с США» В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
«Говорить можно только с США»В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
17 мая 2025
«США используют Кавказ в своей игре» У Трампа есть особые планы на Армению и Азербайджан. Чем это угрожает России?
«США используют Кавказ в своей игре»У Трампа есть особые планы на Армению и Азербайджан. Чем это угрожает России?
Сегодня

Газета добавила, что Трамп считает уступкой со стороны России тот факт, что она «не заняла всю Украину», тогда как европейские страны пытаются убедить американского президента не соглашаться на условия Москвы по украинскому конфликту.

9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что их встреча с российским главой Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. В Кремле подтвердили эту информацию. Как указал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ближайшие дни Москва и Вашингтон будут прорабатывать параметры встречи на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    В МИД России раскрыли позицию по контролю над вооружениями

    Российские «Герани» заминируют используемые ВСУ дороги

    Звезда «Полицейского с Рублевки» сообщил об осложнениях на фоне рака мозга

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости