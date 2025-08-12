Мир
05:26, 12 августа 2025Мир

В США указали на главную ошибку Зеленского в общении с Трампом

Дэвис: Зеленский совершает ошибку, пытаясь говорить с Трампом на равных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Зеленского

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, так как в последнее время он слишком часто противоречит последнему, в том числе в вопросе обмена территорий. Таким мнением поделился подполковник США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Когда он [Зеленский] продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске [на саммит]», — считает аналитик.

Дэвис добавил, что Зеленский уже не оценивает ситуацию рационально и часто высказывает тезисы, идущие вразрез с позицией американского лидера, а также пытается общаться с ним на равных и давить на него, однако это глупо, и такой подход не подействует.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис обвинил Зеленского в желании сорвать переговоры Трампа и Путина.

