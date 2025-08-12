Мир
02:52, 12 августа 2025Мир

Британский аналитик обвинил Зеленского в желании сорвать переговоры Трампа и Путина

Меркурис обвинил Зеленского в желании сорвать переговоры Трампа и Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Ситуация с переговорами президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «невероятно бесит» украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому он пытается сорвать их, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Меркурис отметил, что Зеленский недоволен тем, что его не пригласили на встречу. Кроме того, дискуссия между Россией и США может стать для него болезненным ударом, поэтому украинский президент хочет не допустить диалог Трампа и Путина, добавил аналитик.

Ранее Зеленский заявил, что Путин не планирует завершать конфликт, а, напротив, готовится к новому наступлению. Политик считает, что встреча президентов США и России никак не повлияет на ситуацию, и российский лидер «продолжит делать то, что делал раньше».

