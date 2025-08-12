В ВСУ назвали направления с самыми интенсивными боями

Украинская группировка войск «Днепр» сообщила, что самые интенсивные бои сейчас проходят на двух направлениях — добропольском (северо-запад Донецкой народной республики) и красноармейском (украинское название — покровское). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале группировки.

«Безусловно, ситуация остается сложной и бои в этом регионе самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения», — сказано в заявлении.

Там также отметили, что на эти направления необходимо привлечь резервы.

Ранее ветеран ВСУ Богдан Кротевич заявил о критической ситуации для ВСУ на красноармейском направлении.