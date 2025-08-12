Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:08, 12 августа 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали направления с самыми интенсивными боями

В ВСУ назвали направления с самыми интенсивными боями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинская группировка войск «Днепр» сообщила, что самые интенсивные бои сейчас проходят на двух направлениях — добропольском (северо-запад Донецкой народной республики) и красноармейском (украинское название — покровское). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале группировки.

«Безусловно, ситуация остается сложной и бои в этом регионе самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения», — сказано в заявлении.

Там также отметили, что на эти направления необходимо привлечь резервы.

Ранее ветеран ВСУ Богдан Кротевич заявил о критической ситуации для ВСУ на красноармейском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

    В промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар

    В американском городе остановили теннисные матчи из-за отключения электричества

    В ВСУ назвали направления с самыми интенсивными боями

    На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа сошел оползень и вызвал цунами

    Российскому «Циклопу» предрекли господство над ВСУ в «малом небе»

    Дважды побывавшая на МКС астронавт рассказала о сексе в космосе

    Порнозвезда дала совет стесняющейся исполнить сексуальное желание

    В России ускорили выдачу маткапитала

    Трамп назвал конечную цель на переговорах с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости