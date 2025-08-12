Экономика
13:03, 12 августа 2025

Влияние угроз Трампа на экспорт российской нефти оценили

Bloomberg: Угрозы пошлин для Индии не повлияли на поставки сырой нефти из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Угрозы введения дополнительных пошлин для Индии не повлияла на поставки сырой нефти из российских портов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, хотя поставки российской нефти падают уже третью неделю, они остаются в пределах, наблюдавшихся с начала года. Иными словами, угрозы введения дополнительных пошлин не смогли непосредственно повлиять на этот вид экспорта. Средние объемы морских перевозок за четыре недели составили 3,11 миллиона баррелей в сутки.

Агентство отметило, что хотя государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии закупили некоторое количество сырой нефти у нероссийских поставщиков, пройдет несколько недель, прежде чем можно будет оценить то влияние, которое оказали эти события на российские поставки. Пошлины в отношении Индии должны вступить в силу 27 августа. При этом остается вероятность их отмены. Также президент США Дональд Трамп предупредил об аналогичных тарифах в отношении Китая, хотя советник Белого дома по торговле Питер Наварро невысоко оценил вероятность этого шага.

Есть версия, что хотя индийские нефтеперерабатывающие заводы могут себе позволить отказ от российских энергоносителей, такая трансформация потоков потребует от них серьезных и невыгодных экономических компромиссов.

