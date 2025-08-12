Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 12 августа 2025Мир

Во Франции назвали главную цель Трампа на встрече с Путиным

Дипломат де Глиниасти: Трамп хочет нормализовать отношения с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет добиться нормализации отношений с Россией на встрече с ее лидером Владимиром Путиным, а вопрос Украины имеет для него второстепенное значение. Главную цель Трампа назвал бывший посол Франции в РФ Жан де Глиниасти в интервью телеканалу TF1.

«У американского лидера только одна цель — нормализация отношений с Россией. Именно это имеет для него первостепенное значение. Украина не является его главной заботой», — сказал он.

По его словам, ультиматумы в отношении России не имеют смысла, поскольку такая стратегия работает «только с теми, кто загнан в угол или уже проиграл войну».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о планах Трампа посетить Россию. «Возможно, у президента Трампа есть планы в будущем посетить Россию», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Во Франции раскритиковали ЕС за позицию по Украине

    Махачкалинское «Динамо» победило «Спартак» в матче Кубка России

    В США раскрыли возможные места встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ученые назвали вызывающую один из самых смертоносных видов рака привычку

    В МИД прокомментировали возможную провокацию Киева для срыва переговоров Путина и Трампа

    Во Франции назвали главную цель Трампа на встрече с Путиным

    «Радиостанция Судного дня» сообщила о «толкосраме»

    Раскрыто последствие сдачи Киевом подконтрольной части Донбасса

    В США дали совет Зеленскому перед встречей Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости