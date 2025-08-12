Россия
17:02, 12 августа 2025Россия

Врач объяснил проблему вакцинации против менингококка

Врач-кардиолог Прокофьев: Вакцина против менингококка защищает максимум 10 лет
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев объяснил, что, несмотря на наличие вакцины, существует проблема с распространением менингококковой инфекции. Его цитирует «Царьград».

По его словам, вакцинация против менингококка не являлась обязательной, поэтому прививку делали по желанию родителей. Однако даже современная вакцина защищает максимум 10 лет, что означает, что вакцинацию нужно будет проводить регулярно, начиная с младенчества.

Кроме того, важно учитывать, что защита от менингококковой инфекции должна быть не только для детей, но и для взрослых.

После пандемии коронавируса включить вакцинацию против менингококка в национальный календарь прививок достаточно просто, считает врач. Исследования показали, что COVID-19 ослабил иммунную систему и запустил ряд заболеваний, включая сахарный диабет и онкологию. Поэтому важно защищаться, объяснил Прокофьев.

«Но все-таки менингококковая инфекция на протяжении очень длительного времени всегда прививалась исключительно либо в очаге, либо по эпидпоказаниям. И вводить ее повсеместно... Все-таки любая вакцина может иметь определенные последствия. Поэтому мне кажется, что это поспешное решение», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано уже 1,2 тысячи случаев заражения. При этом за весь 2024 год было диагностировано 600 случаев инфицирования.

    Все новости