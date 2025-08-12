ВС России начали вести бои у нового населенного пункта в ДНР

Кимаковский: ВС России начали вести бои у Родинского в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России начали вести бои в черте Родинского. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Родинском начались бои. Этому способствовало, в том числе, продвижение на шахте "Краснолиманская"», — сказал он, добавив, что давление на группировку украинских войск в Родинском оказывается одновременно с трех сторон.

Ранее российские военные отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на западной технике в Яблоновке в ДНР. По словам российского военного, украинские войска были подавлены благодаря расчетам FPV-дронов, «Молний» и артиллерии.

До этого российские войска продвинулись вглубь Красноармейска (украинское название — Покровск). ВС России использовали тактику постепенного продвижения, а не лобового штурма и уже вклинились глубоко внутрь городского массива.