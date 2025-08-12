Женщинам назвали неочевидные причины снижения сексуального влечения

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что сексуальное влечение у женщин зачастую снижается не только из-за стресса, усталости или гормонального дисбаланса. О менее очевидных причинах, приводящих к падению либидо, она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, на половое влечение негативно влияет синий свет от экранов гаджетов, поэтому за 1,5 часа до сна необходимо устраивать цифровой детокс. Также убивают сексуальное желание некоторые лекарства, например, от аллергии, гипертонии и изжоги.

Еще одной неочевидной причиной снижения либидо врач назвала сидячий образ жизни. При недостатке движения во всем организме ухудшается кровообращение, играющее важную роль в процессе возбуждения.

Кроме того, как отметила Илюхина, спровоцировать проблему могут чувство одиночества в отношениях, постоянный контроль и тревожный мониторинг собственных ощущений во время попыток расслабиться и почувствовать возбуждение.

