Экономика
13:48, 12 августа 2025Экономика

Жителей Подмосковья предупредили об опасности

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и ливне
Мария Черкасова

Фото: АГН «Мосĸва»

В Московской области во вторник, 12 августа, до 21:00 местами прогнозируется гроза с дождем. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Подмосковью в Telegram.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет или противотуманные фары. Также не стоит парковаться под деревьями и рекламными конструкциями. Пешеходам советуют не прятаться под деревьями, линиями электропередач, металлическими конструкциями, на открытых пространствах и у водоемов, а также держаться подальше от шатких сооружений.

Дома рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с балконов все предметы и отключить от сети неиспользуемую бытовую технику. Переждать непогоду жителям Подмосковья советуют дома.

Ранее россиянам напомнили об опасности поездок на автомобиле в дождь. Автоэксперт Егор Васильев предупредил, что во время движения по влажной поверхности легко потерять управление.

