15:21, 8 августа 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности поездок на машине в дождь

Автоэксперт Васильев: Поездки на машине в дождь опасны потерей управления
Нина Ташевская
Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom  

Поездки на автомобиле во время дождя требуют особых навыков вождения. Об опасности потерять управление в непогоду предупредил россиян автоэксперт Егор Васильев, пишет «Прайм».

Когда осадки только начались и дождь смачивает скопившиеся на дорогах пыль и грязь, водители рискуют потерять управление. Поэтому специалист призвал даже при появлении первых капель снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

По мере увеличения количества воды на асфальте стоит быть готовым к возможному аквапланированию — потере сцепления с дорогой. Обычно оно возникает на скорости от 60 километров в час и при глубине водяного покрова от 1,5 сантиметра.

«Также во время дождя не стоит останавливаться на обочине дороги, особенно если речь идет о скоростной магистрали. В этом случае резко возрастает риск спровоцировать тяжелое ДТП», — добавил Васильев.

Ранее российских водителей призвали не ездить по глубоким лужам. Вода может попасть в воздухозаборник и моментально спровоцировать гидроудар.

