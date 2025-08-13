30-летняя сиделка Ивана Краско высказалась о романтических чувствах к актеру

Сиделка Ивана Краско Дарья опровергла слухи о романтических чувствах к актеру

Сиделка народного артиста России Ивана Краско Дарья прокомментировала сообщения о романтических отношениях с актером. Ее цитирует KP.RU.

Девушка посетила прощание с артистом, которое проходит в среду, 13 августа в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. По информации издания, помощница Краско расплакалась во время церемонии и назвала уход актера ее личной трагедией.

«Мне все равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу. Он был для меня как родственник», — объяснила 30-летняя Дарья.

Ивана Краско не стало 9 августа. В качестве причины смерти 94-летнего артиста названы осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что Краско хотел подарить автомобиль участникам специальной военной операции. Директор артиста подчеркнул, что он всегда болел и переживал за солдат российской армии.