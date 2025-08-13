Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:42, 13 августа 2025Культура

30-летняя сиделка Ивана Краско высказалась о романтических чувствах к актеру

Сиделка Ивана Краско Дарья опровергла слухи о романтических чувствах к актеру
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сиделка народного артиста России Ивана Краско Дарья прокомментировала сообщения о романтических отношениях с актером. Ее цитирует KP.RU.

Девушка посетила прощание с артистом, которое проходит в среду, 13 августа в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. По информации издания, помощница Краско расплакалась во время церемонии и назвала уход актера ее личной трагедией.

«Мне все равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу. Он был для меня как родственник», — объяснила 30-летняя Дарья.

Ивана Краско не стало 9 августа. В качестве причины смерти 94-летнего артиста названы осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что Краско хотел подарить автомобиль участникам специальной военной операции. Директор артиста подчеркнул, что он всегда болел и переживал за солдат российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    В Госдуме порассуждали об отмене домашних заданий

    Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на десятки миллиардов рублей

    Подтверждено участие Лаврова в саммите на Аляске

    В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

    30-летняя сиделка Ивана Краско высказалась о романтических чувствах к актеру

    В США рассказали о посланном России сигнале

    Стало известно о подарке Ивана Краско для бойцов СВО

    107-летняя женщина поделилась философскими и не очень секретами долголетия

    В Киеве раскрыли наихудший для Украины сценарий переговоров Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости