11:33, 13 августа 2025Экономика

Аляске предрекли рекордный ущерб из-за паводка

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: @twowildhearts / Reuters

Американскому штату Аляска предрекли рекордный ущерб из-за паводка, вызванного таянием ледника Менденхолл в городе Джуно. Об этом сообщил портал Alaska Beacon.

Ледник, о котором идет речь, имеет протяженность практически 20 километров и находится в 19 километрах от центра Джуно. В минувшее воскресенье, 10 августа, вода в приледниковом озере стала превышать уровень ледяной дамбы. Ожидается, что уровень воды в нем в результате паводка в среду, 13 августа, достигнет максимальной отметки примерно в пять метров. В издании отметили, что паводок, вероятно, окажется рекордным и «нанесет больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов».

Накануне стало известно, что жителей Джуно призвали к эвакуации из-за паводка.

