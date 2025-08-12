На Аляске объявили эвакуацию

Жителей Джуно на Аляске попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка

Жителей американского города Джуно на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы ледникового паводка. Об этом сообщает Alaska Beacon.

Опасная ситуация сложилась в районах близ ледника Менденхолл. Ожидается, что в течение недели вода прорвется через плотину и хлынет в озеро Менденхолл у подножия ледника, затем потечет в реку и направится в жилые кварталы.

В прошлом году наводнение нанесло ущерб более 290 домам в этом районе, после чего городские власти построили временные барьеры для предотвращения будущего затопления. Однако конструкции еще не проходили испытания реальной чрезвычайной ситуацией.

«Мы выпускаем предупреждения об эвакуации, потому что, хотя мы крайне уверены в способности барьеров защитить жилые кварталы, мы не готовы рисковать жизнью или безопасностью людей», — заявил директор программ по ЧС Джуно Райан О’Шононси.

Первое ледниковое наводнение у Менденхолла произошло в 2011 году, тогда оно было относительно незначительным. Но из-за таяния ледника, вызванного изменением климата, наводнения с каждым годом становятся все сильнее, отмечает издание.

Ранее в Аргентине начал стремительно таять ледник Перито-Морено, который считали самым стабильным в мире.