Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 12 августа 2025Экономика

На Аляске объявили эвакуацию

Жителей Джуно на Аляске попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка
Мария Черкасова

Фото: Thomas Sbampato / Globallookpress.com

Жителей американского города Джуно на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы ледникового паводка. Об этом сообщает Alaska Beacon.

Опасная ситуация сложилась в районах близ ледника Менденхолл. Ожидается, что в течение недели вода прорвется через плотину и хлынет в озеро Менденхолл у подножия ледника, затем потечет в реку и направится в жилые кварталы.

В прошлом году наводнение нанесло ущерб более 290 домам в этом районе, после чего городские власти построили временные барьеры для предотвращения будущего затопления. Однако конструкции еще не проходили испытания реальной чрезвычайной ситуацией.

«Мы выпускаем предупреждения об эвакуации, потому что, хотя мы крайне уверены в способности барьеров защитить жилые кварталы, мы не готовы рисковать жизнью или безопасностью людей», — заявил директор программ по ЧС Джуно Райан О’Шононси.

Первое ледниковое наводнение у Менденхолла произошло в 2011 году, тогда оно было относительно незначительным. Но из-за таяния ледника, вызванного изменением климата, наводнения с каждым годом становятся все сильнее, отмечает издание.

Ранее в Аргентине начал стремительно таять ледник Перито-Морено, который считали самым стабильным в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    Starlink подешевел в США в два раза

    Бездыханную туристку вытащили из воды на пляже российского курорта

    Для курса рубля назвали три сценария в зависимости от исхода переговоров на Аляске

    Названы претендующие на Калининградскую область страны ЕС

    Биржевая стоимость бензина в России обновила рекорд

    ВС России пробили клин глубиной в 20 километров в обороне ВСУ в Донбассе

    Получившему взяток на 136 миллионов рублей бывшему вице-губернатору смягчили приговор

    Рэпу от Долиной предрекли провал

    Китай прекратил все контакты с президентом Чехии по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости