Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 13 августа 2025Мир

Белый дом опроверг информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины

США опровергли информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

В Белом доме опровергли информацию The Times о том, что США обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан. Об этом написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — написала Келли.

Ранее издание сообщило, что согласно этому предложению, Россия будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями, однако де-юре границы Украины не изменятся, так же как остаются неизменными и границы Палестины, несмотря на контроль Израиля над Западным берегом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи боевиков сложили оружие в ЦАР. Какую роль в этом сыграла ЧВК «Вагнер»?

    Украинец размещал на памятниках бандеровскую символику и был задержан

    На Западе заявили о готовности Трампа предложить России добычу минералов на Аляске

    В США допустили согласие Трампа на условия России по Украине

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала кофту и показала полуобнаженную грудь

    Белый дом опроверг информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины

    США временно отменили ряд антироссийских санкций

    Сафонов остался вне стартового состава ПСЖ на Суперкубок УЕФА

    Трамп заявил о готовности затронуть тему хакерских атаках на встрече с Путиным

    На Западе предложили место для проведения трехстороннего саммита по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости