Белый дом опроверг информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины

США опровергли информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины

В Белом доме опровергли информацию The Times о том, что США обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан. Об этом написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — написала Келли.

Ранее издание сообщило, что согласно этому предложению, Россия будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями, однако де-юре границы Украины не изменятся, так же как остаются неизменными и границы Палестины, несмотря на контроль Израиля над Западным берегом.