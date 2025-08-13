Бывший СССР
Бойцы 95-й бригады ВСУ отказались выдвигаться на передовую

РИА Новости: Боевой дух в 95-й бригаде ВСУ упал, бойцы не хотят на передовую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал боевой дух, бойцы отказываются выдвигаться на передовую. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде наблюдается снижение уровня дисциплины. «Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия», — уточнил он.

Представитель силовых структур РФ также указал, что на наблюдательных постах ВСУ из-за отсутствия ротации и усталости личный состав неспособен в полной мере выполнять свои функции.

Ранее сообщалось, что в армии Украины растет недовольство из-за возврата к жесткому, централизованному стилю командования, что приводит к неоправданным жертвам и снижает боевой дух.

