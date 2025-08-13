Бойцы СВО заявили об уничтожении народа России и озвучили свои требования на видео

Участники СВО выступили против абортов, их обращение сняли на видео

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение, в котором заявили об уничтожении народа России из-за абортов. Ролик опубликовала «Русская община» в Telegram.

На кадрах несколько мужчин с автоматами напомнили, что руководство страны назвало их элитой государства. «А в тылу с попустительства наших чиновников и законодателей наш народ уничтожают. Миллионы детей разрываются на органы врачами в абортариях», — заявил один из бойцов.

Это приводит к сокращению численности коренного населения, в результате чего в Россию «везут орду басурман», отметил россиянин. «Требуем незамедлительно прекратить эти преступления по уничтожению нашей России», — заключил он.

Ранее в августе губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о сокращении до нуля числа абортов.