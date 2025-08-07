Россия
15:13, 7 августа 2025Россия

В российском регионе число абортов сократилось до нуля

Губернатор Филимонов: За месяц в Вологодской области не сделали ни одного аборта
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В Вологодской области число абортов сократилось до нуля. Об этом написал глава региона Георгий Филимонов в Telegram.

По словам губернатора, за июль 2025 года в регионе не было зарегистрировано ни одного случая искусственного прерывания беременности.

Филимонов отметил, что соответствующая тенденция наметилась еще в начале весны. На опубликованном главой региона графике видно резкое падение числа абортов в мае — до 20. При этом в феврале 2025 года, согласно тому же графику, в Вологодской области был сделан 141 аборт.

Филимонов рассказал, что за улучшение демографических показателей руководство региона борется вместе с общественниками, медиками, социальными службами и Русской православной церковью.

Ранее Филимонов сообщил об уходе из Вологодской области сети магазинов «Красное & Белое». При этом губернатор предложил перепрофилировать магазины под торговлю продуктами питания.

    Все новости