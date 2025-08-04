Вологодский губернатор предложил «Красному и Белому» торговать хлебом

Вологодский губернатор дал совет «Красному и Белому» поменять в регионе вывеску

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ранее объявивший об уходе сети магазинов «Красное & Белое» из региона, предложил ей провести ребрендинг и торговать едой, а не алкоголем. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

После того как Филимонов сделал в понедельник соответствующее объявление, сопроводив его словами «торговцы смертью нам в регионе не нужны», основатель сети алкомаркетов Сергей Студенников опроверг информацию об уходе компании из Вологодской области.

«Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять», — отреагировал губернатор. «Алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — подчеркнул Филимонов.

Магазины сети «Красное & Белое» в Вологодской области лишились возможности продавать спиртное с 25 июля. Сообщалось, что это произошло из-за допущенных в сети нарушений.

С 1 марта в регионе алкоголь можно купить по будням только с 12:00 по 14:00. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись. Филимонов отметил, что власти, принимая соответствующее решение, понимали последствия и пошли на этот шаг из-за демографической ситуации на Русском Севере. В июне он также заявил, что в регионе начали закрывать магазины, торгующие вейпами.