Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 4 августа 2025Экономика

Вологодский губернатор предложил «Красному и Белому» торговать хлебом

Вологодский губернатор дал совет «Красному и Белому» поменять в регионе вывеску
Дмитрий Воронин

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ранее объявивший об уходе сети магазинов «Красное & Белое» из региона, предложил ей провести ребрендинг и торговать едой, а не алкоголем. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

После того как Филимонов сделал в понедельник соответствующее объявление, сопроводив его словами «торговцы смертью нам в регионе не нужны», основатель сети алкомаркетов Сергей Студенников опроверг информацию об уходе компании из Вологодской области.

«Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять», — отреагировал губернатор. «Алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — подчеркнул Филимонов.

Магазины сети «Красное & Белое» в Вологодской области лишились возможности продавать спиртное с 25 июля. Сообщалось, что это произошло из-за допущенных в сети нарушений.

С 1 марта в регионе алкоголь можно купить по будням только с 12:00 по 14:00. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись. Филимонов отметил, что власти, принимая соответствующее решение, понимали последствия и пошли на этот шаг из-за демографической ситуации на Русском Севере. В июне он также заявил, что в регионе начали закрывать магазины, торгующие вейпами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

    Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости