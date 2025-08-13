Больше половины мужчин смотрят порно тайком от жен. Стоит ли из-за этого беспокоиться? Отвечают сексологи

Согласно официальной статистике, 68 процентов женатых мужчин смотрят порно. Их интерес к самостоятельному изучению контента для взрослых часто становится серьезной проблемой для отношений: из-за этого некоторые женщины начинают переживать и думать, что партнер больше не считает их интересными и сексуально привлекательными. Действительно ли одиночной просмотр порно — это серьезная проблема для отношений и как на самом деле фильмы для взрослых влияют на брак, выясняла «Лента.ру».

Почему мужчины в браке смотрят порно?

Как заявил психолог Габо Кароусель, причин для такого поведения существует множество. Так, например, мужчины могут смотреть порно, чтобы удовлетворить собственные сексуальные фантазии, которые они не могут реализовать со своими партнершами. К тому же фильмы для взрослых всегда приходят на помощь, когда мужчина хочет заняться сексом, а женщина — нет.

68 % женатых мужчин смотрят порно

«Порнография используется для достижения большего возбуждения. Стимуляция происходит не только в реальности, но и через кино. Это приводит к большему всплеску гормонов и, следовательно, увеличивает желание», — пояснил психолог Сергей Янгибаев. Также он отметил, что некоторые мужчины используют порно, чтобы научиться новым приемам в постели.

Фото: Simon Collins / Shutterstock / Fotodom

Психолог Хулия Таранкон Эстадес добавила, что у партнеров может быть разный уровень либидо, поэтому фильмы для взрослых являются оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

Почему некоторым женщинам не нравится, что партнер смотрит порно?

Как объяснил доктор Марти Кляйн, у того, что женщины не приветствуют интерес мужчин к порно, может быть несколько причин. Так, некоторые женщины могут чувствовать, что, когда партнер смотрит фильмы для взрослых, в паре существует какая-либо сексуальная проблема, которая скрыта, но ее необходимо выявить и решить. Кто-то приравнивает порно к измене.

В то же время исследование, проведенное учеными из Университета Теннесси, показало, что женщины, которые негативно относятся к порно в отношениях, имеют более низкую самооценку. Как утверждает психолог Элвин Купер, из-за этого у них появляется страх оказаться брошенными. Кроме того, бывают случаи, когда у женщин сложилось негативное отношение к фильмам для взрослых просто в связи с определенными моральными ценностями или строгим воспитанием.

Как реагировать на то, что мужчина смотрит порно?

«Если вы знаете, что он смотрит порно, не ругайте его, как ребенка. В этом случае мужчина начнет эффективнее скрывать данное занятие. Откровенно поговорите с ним и расспросите, что ему нравится в порнографии. Не воспринимайте это в качестве личного нападения или демонстрации отсутствия у вас сексуального мастерства и способности доставлять ему удовольствие в постели. Говорить нужно спокойно. Помните, что медом можно добиться больше, чем горечью», — посоветовала сексолог Тангиника Куаскуд.

По словам Куаскуд, если откровенный разговор не поможет, то стоит обратиться за помощью к профессионалу

Психолог Дарья Хохлова же дала совет мужчинам. По ее словам, если они столкнулись с тем, что партнерша резко выступает против мастурбации и просмотра порно, необходимо выяснить, почему так происходит. Возможно, за таким поведением женщины стоит потребность во внимании и безопасности. В этом случае психолог назвала отказ от мастурбации не лучшей идеей.

Есть ли плюсы у одиночного просмотра порно?

По мнению Хохловой, порно — это безопасный и простой способ получить сексуальное удовлетворение. Во время мастурбации невозможно заразиться венерическими заболеваниями, к тому же мужчина может расслабиться и не переживать о том, что он не справится, — у актеров на экране нет никаких ожиданий и обид.

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

К тому же порно помогает исследовать собственные фантазии, стимулы и ограничения. Также специалистка отметила, что существуют разные виды порно, благодаря чему нормализуются и дестигматизируются разные предпочтения в сексе.

Согласно некоторым исследованиям, у мужчин просмотр порно увеличивает сексуальное желание в отношениях, а также снижает сексуальную фрустрацию, если у партнеров разное либидо, добавила Хохлова.

По словам сексолога Меган Стаббс, порнография помогает снизить стресс и беспокойство, поскольку высвобождает эндорфины, которые улучшают настроение и эмоциональное благополучие

Когда просмотр порно становится проблемой?

«Для взрослых людей порно считается однозначно вредным только при недостатке сексуального образования. Фактор дегуманизации, обусловленный фильмами для взрослых, может оказаться наиболее значимым в юном возрасте, когда имеется только небольшой опыт близких отношений. В остальном же это безопасный способ исследования своей сексуальности и развития собственной чувственности», — отметила Хохлова.

В то же время она посоветовала стимулировать себя разнообразными способами, чтобы мозг не привык к кратчайшей дорожке к удовольствию. Важно также держать в уме, что реальный секс подразумевает общение и воображение, а не только фрикции

Проблема может возникнуть тогда, когда мастурбация и порно нарушают функциональность человека, то есть мешают ему ходить на работу и быть родителем, занимают все свободное время, снижают удовольствие от отношений. Также самоудовлетворение опасно, если оно наносит физический вред. Речь идет о грубой и длительной стимуляции, которая даже при достаточной смазке может привести к травмам, разрывам и раздражению кожи.

После просмотра порно и мастурбации не должно возникать чувство вины, усталости и опустошения Дарья Хохлова психолог

По словам Хохловой, при недостатке сексуального образования просмотр порно также может искажать представления о норме у мужчин и женщин: об их теле, чувственности, оргазме и эрекции. Это снижает самооценку и затрудняет секс с реальным человеком.

К тому же порно зачастую является неэтичным. В нем распространена сексуализированная эксплуатация и другие виды насилия. Отсутствие информированности о том, что данная индустрия часто построена на подобных принципах, взаимодействие в порно далеко от социальной реальности, полно агрессии и унижения, а также незнание об активном согласии и особенностях сексуальности могут стать причинами неадекватного сексуального поведения в отношениях, предупредила психолог.

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Правда, как утверждает сексолог Ноэлия Нейла Харо, сейчас существует альтернатива традиционному порно — так называемое феминистское порно. В нем подчеркивается важность согласия и взаимного уважения.

Хохлова добавила, что еще одна опасность мастурбации под порно заключается в том, что она может выработать привычку к гиперстимуляции, что снижает чувствительность и способность получать удовольствие во время секса с партнером. Частая мастурбация с порно может привести к тому, что без него будет трудно достичь возбуждения

Сексолог Лора Лил добавила, что у некоторых мужчин порно может вызвать беспокойство по поводу своей сексуальной активности, что зачастую приводит к эректильной дисфункции или преждевременной эякуляции.

А как влияет на пары совместный просмотр порно?

Психотерапевт Рэйчел Райт утверждает, что совместный просмотр фильмов для взрослых позволит вывести общение в паре на новый уровень. «Чтобы допустить порно в свою в спальню, партнерам необходимо будет вдумчиво обсудить, почему они хотят смотреть его вместе, что именно они хотят смотреть и когда», — пояснила она.

Кроме того, по словам специалистки, так можно настроиться на секс. Дело в том, что многие пары нагружены работой, детьми и другими обязательствами, поэтому, даже если они любят заниматься сексом, спонтанно настроение для него зачастую не возникает. Также порнография часто знакомит людей с сексуальными действиями и ролями, о существовании которых они даже не подозревали, отметила Райт.

Другими плюсами совместного просмотра порно специалисты называют отказ от рутины, улучшение прелюдии, лучшее понимание того, что возбуждает партнеров, и снижение риска измен

«Просмотр порно в паре может быть эффективным способом повысить эмоциональную близость, поскольку он позволяет партнерам поделиться чем-то интимным и личным. Когда оба партнера готовы делиться сексуальными фантазиями и желаниями, создается безопасное и доверительное пространство, которое может укрепить эмоциональную связь и улучшить отношения в целом», — утверждает психотерапевт Ян Кернер.

Как еще паре можно улучшить сексуальную жизнь?

Эстадес посоветовала партнерам вместе читать эротическую литературу и смотреть романтические фильмы. Они могут стать источником вдохновения и усилить сексуальное желание. Также можно сходить в секс-шоп, чтобы выбрать несколько игрушек для экспериментов в постели. «Новизна и сюрпризы в отношениях, например, романтические свидания или поездки куда-то на выходные, помогут разжечь страсть и улучшить сексуальную жизнь», — отметила она.

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Также специалистка призвала регулярно заниматься физической активностью, так как она улучшает настроение и повышает уровень энергии. На сексуальное здоровье положительно влияет и сбалансированное питание. Кроме того, важны совместные расслабляющие занятия, например, эротический массаж.

Сексолог Никита Гросс также подчеркнул, что важно поддерживать физическую форму. «У мужчины не получится часами удовлетворять свою спутницу, если уже через несколько минут у него начинается одышка. То же самое касается женщин. Важно развивать выносливость», — заявил он.

«Удивляйте своего партнера чувственными сообщениями или небольшими подарками. Элемент неожиданности может добавить волнующий штрих в сексуальную жизнь», — порекомендовал психолог Педро Де Ла Торре. По его словам, парам стоит экспериментировать с разными позами в сексе. Можно изменить место встречи для интимных моментов. Так, эксперт посоветовал рассмотреть, помимо спальни, другие части дома или особые места, которые возбуждают обоих партнеров.

Он также отметил важность общения после секса. Такие разговоры часто упускают из виду, но это ценная часть здоровой сексуальной жизни.

После интимной близости стоит уделить время обсуждению полученного опыта, рассказать, что именно понравилось, проговорить все свои чувства

Психолог Хуан Армандо Корбин предложил поиграть в постели в различные игры. Так, можно воспользоваться кубиком льда или горячим напитком. «Лед нужно прикладывать к телу человека, которого хочется стимулировать, или положить его себе в рот, как и в случае с горячим напитком, чтобы при оральном сексе или облизывании партнера появились необычные ощущения благодаря холодному или теплому языку», — пояснил он.

Также он порекомендовал попробовать сексуальную игру с завязыванием глаз. «Когда вы не можете видеть, другие чувства тела усиливаются. Принцип прост: завяжите себе глаза и позвольте партнеру удовлетворить вас. Воображение здесь играет ключевую роль», — заявил специалист.

«Другая классическая эротическая игра заключается в том, что одного из партнеров пристегивают наручниками, чтобы имитировать арест или плен. Тем временем другой партнер отвечает за обеспечение удовольствия», — отметил Корбин.