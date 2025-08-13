Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая показала проект памятника рэперу

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая показала, как будет выглядеть памятник, который планируют установить на месте его захоронения. Соответствующее изображение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Монумент состоит из фигуры Паши Техника и двух плит, в одну из которых врезан диджейский пульт. Карицкая отметила, что пульт из проекта решили убрать. На памятнике рэпер одет в футболку с логотипом бренда Stone Island, штаны и кепку, а в руке он держит микрофон.

