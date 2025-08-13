Экономика
18:51, 13 августа 2025Экономика

Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая показала проект памятника рэперу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Ева Карицкая»

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая показала, как будет выглядеть памятник, который планируют установить на месте его захоронения. Соответствующее изображение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Монумент состоит из фигуры Паши Техника и двух плит, в одну из которых врезан диджейский пульт. Карицкая отметила, что пульт из проекта решили убрать. На памятнике рэпер одет в футболку с логотипом бренда Stone Island, штаны и кепку, а в руке он держит микрофон.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде в одном из скверов предложили установить памятник основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. С соответствующей идеей выступил депутат регионального Заксобрания Антон Ананьин.

