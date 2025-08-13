Дандыкин: ВС России могут скоро взять Красноармейск под контроль

Вооруженные силы Российской Федерации могут в скором времени взять под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Life.ru.

«Если в общем брать ситуацию на фронте, то она в нашу пользу, это очевидно. Покровск — один из ключевых в освобождении Донбасса, это также очевидно», — рассказал Дандыкин.

По его словам, украинские войска находятся в тяжелом положении в Покровске, поскольку ВС России уже находятся в городе, а пути снабжения перекрыты.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС России могут окружить ВСУ в стратегически важном Красноармейске. По его словам, падение Красноармейска — завершение всей цепи оборонительных операций Южно-Донецкого направления. Взятие города позволит российским войскам выйти на наступление на Дружковку, Краматорск и Славянск, уточнил он