Эмма Стоун без штанов снялась для журнала

Американская актриса Эмма Стоун без штанов снялась для журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в черном боди, стоя у зарешеченного окна. При этом она отказалась от обуви. Также звезду запечатлели в вязаных микрошортах и кофте, напоминающей рыцарские доспехи.

Кроме того, Стоун примерила на голое тело черную накидку с широкими плечами.

В июле врач-косметолог из Лондона, основатель клиники JB Aesthetics Джонни Беттеридж назвал возможные причины изменения во внешности Эммы Стоун.