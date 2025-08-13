Ермак назвал самоубийственной перепалку Зеленского с Трампом

Глава ОП Украины Ермак: Перепалка Зеленского с Трампом была самоубийственной

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете была самоубийственной с точки зрения дипломатии и карьеры. Об этом на встрече со студентами заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, передает «Экономическая правда».

«Когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», — заявил руководитель президентской администрации.

Он выразил уверенность, что Зеленский устроил ссору с Трампом, потому что чувствовал ответственность перед бойцами Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом. В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.