Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:51, 13 августа 2025Бывший СССР

Ермак назвал самоубийственной перепалку Зеленского с Трампом

Глава ОП Украины Ермак: Перепалка Зеленского с Трампом была самоубийственной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете была самоубийственной с точки зрения дипломатии и карьеры. Об этом на встрече со студентами заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, передает «Экономическая правда».

«Когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», — заявил руководитель президентской администрации.

Он выразил уверенность, что Зеленский устроил ссору с Трампом, потому что чувствовал ответственность перед бойцами Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом. В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Беспилотник в небе над Россией сняли на видео

    Си Цзиньпин пригласил Трампа на встречу

    Жену бывшего президента Южной Кореи арестовали вслед за мужем из-за сумочек

    В российском регионе увеличат выплаты беременным студенткам

    Ермак назвал самоубийственной перепалку Зеленского с Трампом

    54-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике

    МИД Эстонии выслал российского дипломата

    Россияне застряли в аэропорту Грузии на десять часов в ожидании вылета в Москву

    Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости