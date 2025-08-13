Генерал назвал сроки взятия Славянска и Краматорска на фоне прорыва фронта армией России

Генерал и депутат ГД Соболев: Славянск и Краматорск могут быть взяты до осени

Славянск и Краматорск могут быть взяты до осени. Такие сроки обозначил генерал и депутат Госдумы Виктор Соболев на фоне прорыва армией России фронта Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Слова парламентария приводит Daily Storm в Telegram.

«Думаю, к концу августа должны освободить [Славянск и Краматорск] однозначно», — сказал Соболев.

Однако выхода на административные границы ДНР будет недостаточно, отметил генерал. Он напомнил о принятом Россией решении создать буферную зону вокруг граничащих с Украиной регионов. «А это территории Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областей», — уточнил он.

Тем временем политолог Сергей Марков назвал прорыв Российской армии в ДНР фактором, способным оказать ключевое влияние на ход встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

