Славянск и Краматорск могут быть взяты до осени. Такие сроки обозначил генерал и депутат Госдумы Виктор Соболев на фоне прорыва армией России фронта Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Слова парламентария приводит Daily Storm в Telegram.
«Думаю, к концу августа должны освободить [Славянск и Краматорск] однозначно», — сказал Соболев.
Однако выхода на административные границы ДНР будет недостаточно, отметил генерал. Он напомнил о принятом Россией решении создать буферную зону вокруг граничащих с Украиной регионов. «А это территории Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областей», — уточнил он.
Тем временем политолог Сергей Марков назвал прорыв Российской армии в ДНР фактором, способным оказать ключевое влияние на ход встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
