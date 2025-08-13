Культура
14:47, 13 августа 2025Культура

Гонорар уехавшей из России Пугачевой сократился в два раза

KP.RU: Певица Алла Пугачева в два раза снизила гонорар на летний период
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева в два раза снизила гонорар на лето. Об этом пишет KP.RU.

По данным источника, исполнительница выступила на частном мероприятии в Латвии этим летом за 150 тысяч евро (около 13,9 миллиона рублей). Отмечается, что эта сумма в два раза меньше «стандартного гонорара» певицы — 350 тысяч евро (около 32,5 миллиона рублей). «Видимо, такую "скидку" певица сделала этим летом, так как ей удобно выступать там, где отдыхает», — говорится в материале.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал не обращать внимания на высказывания певицы Лаймы Вайкуле о России. «То, что они сейчас бредят под капельницами на старости лет, уже никого не интересует», — заявил он.

    Все новости