Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 6 августа 2025Культура

Высказывания Вайкуле о России назвали «бредом под капельницами»

Певец Прохор Шаляпин назвал бредом высказывания Лаймы Вайкуле о России
Ольга Коровина
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал не обращать внимания на высказывания певицы Лаймы Вайкуле о России. Его цитирует NEWS.ru.

«То, что они сейчас бредят под капельницами на старости лет, уже никого не интересует», — заявил Шаляпин.

Артист подчеркнул, что композиции Вайкуле не несут такой культурной ценности, как песни Аллы Пугачевой. Он добавил, что россиянам плевать на комментарии латвийской певицы.

Ранее во время музыкального фестиваля в Юрмале Вайкуле публично призвала передать Украине больше оружия. До этого исполнительница заявила, что не могла петь на русском языке, поскольку испытывала «жуткий протест внутри».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направили самолет к российским ядерным базам

    Названы московские районы с самым дешевым жильем

    Опубликованы кадры со встречи Путина и спецпосланника Трампа

    «Кроличья нора» открылась в России

    Продюсер назвал гонорар Леонтьева за выступление в России

    Российский губернатор сообщил о смерти на СВО экс-главы района

    На Украине рассказали о продвижении ВС России

    Полиция назвала 85-летнюю россиянку дроппершей после банковской операции

    Россияне заявили о желании работать как можно дольше

    В России объяснили необходимость контроля над закавказской повесткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости