Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

Хирург Абдулаева: Актриса Елизавета Боярская могла сделать пластику носа

Хирург Софья Абдулаева назвала возможные пластические операции российской актрисы Елизаветы Боярской. Ее комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, дочь артиста Михаила Боярского могла скорректировать нос с помощью ринопластики, а также сделать процедуру булхорн. «В ходе булхорна удаляется небольшой участок кожи и подлежащих тканей из области под носом, что позволяет приподнять верхнюю губу и сделать ее более округлой», — пояснила врач.

Кроме того, звезда могла улучшить внешность посредством инъекций ботокса и блефаропластики, заявила медик.

Ранее в августе Софья Абдулаева также оценила внешность российской телеведущей, обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой после набора веса.