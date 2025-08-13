Ценности
14:20, 13 августа 2025
Ценности

Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

Хирург Абдулаева: Актриса Елизавета Боярская могла сделать пластику носа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Хирург Софья Абдулаева назвала возможные пластические операции российской актрисы Елизаветы Боярской. Ее комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, дочь артиста Михаила Боярского могла скорректировать нос с помощью ринопластики, а также сделать процедуру булхорн. «В ходе булхорна удаляется небольшой участок кожи и подлежащих тканей из области под носом, что позволяет приподнять верхнюю губу и сделать ее более округлой», — пояснила врач.

Кроме того, звезда могла улучшить внешность посредством инъекций ботокса и блефаропластики, заявила медик.

Ранее в августе Софья Абдулаева также оценила внешность российской телеведущей, обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой после набора веса.

