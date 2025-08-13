Интерес россиян к работе в строительстве остался слабым на фоне растущих зарплат

ГК «Север»: Только 5 % россиян хотят видеть своих детей работниками стройотрасли

Только пять процентов россиян хотели бы, чтобы их ребенок работал в строительной отрасли. Об этом говорят результаты исследования, проведенного девелопером «Север» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Компания опросила 300 человек и сделала вывод, что отношение жителей страны к другим профессиям более благосклонно. Так, 38 процентов из них высказались в позитивном ключе о профессии программиста, 36 процентов положительно оценили профессию врача, еще столько же проголосовали за профессию предпринимателя. Строителей в этом «рейтинге симпатий» опередили также блогеры и инфлюенсеры — их выбрали семь процентов опрошенных.

Профессия строителя остается малопрестижной на фоне роста оплаты труда. В 2024 году средняя зарплата задействованных в отрасли рабочих выросла, по наблюдениям аналитиков, на 27 процентов и достигла 140 тысяч рублей. К концу 2025 года она может достигнуть 154 тысяч рублей, прогнозируют эксперты.

Но даже при зарплате в диапазоне 200-300 тысяч рублей работу в строительной отрасли продолжают считать тяжелой, устаревшей и малоуважаемой, констатируют в ГК «Север». В то же время половина опрошенных все же готова поддержать выбор своих детей, если они решат связать жизнь с этой профессией. Остальные постараются переубедить их или посоветуют присмотреться к архитектуре, инженерному проектированию.

Итоги опроса по факту говорят не о реальном положении дел в профессии, а о сложившемся много лет назад восприятии, убеждены представители девелопера. Они предлагают поменять эти стереотипы, чтобы образ строителя не ассоциировался только с физическим трудом. Пока же при упоминании этой сферы 77 процентов опрошенных представляют себе мужчину в спецовке и лишь 5 процентов респондентов допускают, что это может быть человек с планшетом и 3D-проектом в руках.

Ранее эксперты спрогнозировали, что строительство в 2025 году может оказаться наиболее уязвимой к кадровому голоду отраслью. По словам аналитиков «Мигрант Сервиса», нехватка работников в ней может достичь 16-17 процентов, это коснется оконщиков, монолитчиков, штукатуров и прочих специалистов.