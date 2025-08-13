IT-лидеры начали создание генетической суперкасты

Миллионеры Кремниевой долины занялись созданием генетической суперкасты детей

IT-лидеры Кремниевой долины в США начали инвестировать в создание поколения с высоким интеллектом, используя передовые методы генетического тестирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight занялись оказанием услуг по тестированию эмбрионов. Они обещают клиентам точную оценку не только здоровья, но и уровня IQ будущего ребенка. Такой прогноз стоит от 6000 до 50 тысяч долларов (от 550 тысяч до 4,6 миллиона рублей). «В Кремниевой долине любят IQ», — заявил основатель Nucleus Genomics Киан Садеги.

Одна пара IT-специалистов из Сан-Франциско разработала сложную систему баллов для выбора «оптимального» эмбриона, их алгоритм учитывает риски заболеваний и предполагаемый интеллект. Их дочь была зачата из эмбриона с третьим по величине прогнозируемым IQ, но наивысшим общим рейтингом. «Это сценарий научной фантастики: миллионеры создают генетическую суперкасту, которая захватит власть», — прокомментировал происходящее директор Стэнфордского центра права и биологических наук Хэнк Грили.

Наиболее радикально к вопросу подходят так называемые «рационалисты» — группа ученых из Беркли, считающих, что генетический отбор поможет противостоять угрозам искусственного интеллекта. По мнению соучредителя Berkeley Genomics Project Цви Бенсона-Тилсена, более умное поколение сможет либо контролировать ИИ, либо убедить человечество отказаться от его развития.

В среде, где дошкольные учреждения требуют тестов IQ, а технологические эксперименты приветствуются, этические вопросы часто остаются без внимания. Тенденция вызывает опасения по поводу роста социального неравенства и появления «генетической элиты».

Ранее сообщалось, что организация «Менса», которую называют клубом самых умных людей на планете, приняла в свои ряды двухлетнего британца. Самым юным членом «Менсы» за всю ее историю стал Джозеф Харрис-Биртилл, которому на момент вступления исполнилось два года и 182 дня. Чтобы попасть в клуб самых умных, IQ кандидата должен составлять не менее 132 баллов.