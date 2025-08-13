Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

Глава Генштаба Израиля утвердил план наступления ЦАХАЛ в секторе Газа

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил план наступления израильских сил в секторе Газа. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Эяль Замир провел сегодня (в среду) совещание, на котором утвердил основные принципы оперативного плана ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в заявлении армейской канцелярии.

Во время заседания Замир подчеркнул, что израильское командование должно и дальше повышать боеспособность войск и готовиться к «последующим операциям».

Ранее посол Израиля в Евосоюзе Хаим Регев призвал европейцев отказаться от «пагубной одержимости правами человека в секторе Газа».