11:02, 13 августа 2025Мир

Посол Израиля призвал ЕС отказаться от одержимости правами палестинцев

Посол Израиля Регев: ЕС следует отказаться от одержимости правами палестинцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует отказаться от одержимости правами палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступил посол Израиля в ЕС Хаим Регев, передает Politico.

«Критики страны внутри блока должны отказаться от пагубной одержимости правами человека в секторе Газа, заявляет израильский посол в Брюсселе», — утверждается в публикации.

По словам дипломата, Израиль является «соседом мечты» для Евросоюза. Регев раскритиковал масштабные протесты в Ирландии, Нидерландах, Испании и Словении в связи с бедственным положением палестинцев в Газе. Он также предупредил лидеров Франции, Германии и Великобритании, что критика в адрес действий Израиля на руку палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой Организации объединенных наций для стабилизации ситуации в секторе Газа.

