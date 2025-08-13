Посол Израиля призвал ЕС отказаться от одержимости правами палестинцев

Посол Израиля Регев: ЕС следует отказаться от одержимости правами палестинцев

Европейскому союзу (ЕС) следует отказаться от одержимости правами палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступил посол Израиля в ЕС Хаим Регев, передает Politico.

«Критики страны внутри блока должны отказаться от пагубной одержимости правами человека в секторе Газа, заявляет израильский посол в Брюсселе», — утверждается в публикации.

По словам дипломата, Израиль является «соседом мечты» для Евросоюза. Регев раскритиковал масштабные протесты в Ирландии, Нидерландах, Испании и Словении в связи с бедственным положением палестинцев в Газе. Он также предупредил лидеров Франции, Германии и Великобритании, что критика в адрес действий Израиля на руку палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой Организации объединенных наций для стабилизации ситуации в секторе Газа.